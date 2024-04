Central de Atendimento de Resende funciona em horário estendido a partir desta quarta-feira - Foto: Divulgação/Secom/ TSE

24/04/2024

Resende - A partir desta quarta-feira (24) as Zonas Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) passam a funcionar em horário estendido, das 11h às 19h.

O horário de término do atendimento foi ampliado em duas horas, por causa da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, que será no dia 8 de maio.



O objetivo é suprir o aumento no número de atendimentos nos últimos 15 dias de prazo. O atendimento é feito por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento.



A Central de Atendimento ao eleitor em Resende fica na Avenida Dorival Marcondes Godoy, 500, no bairro Fazenda Castelo. O telefone para contato é o (24) 3354-5780.