Publicado 22/04/2024 15:35

Resende - As Assistentes Sociais da Superintendência de Habitação estarão na Vila São Pedro, em Engenheiro Passos, nos dias 25 (quinta-feira) e (terça-feira). O horário será das 13h às 17h. O objetivo é realizar um estudo socioeconômico com os moradores.



Para que os profissionais realizem o estudo, é preciso que os moradores tenham os seguintes documentos:



- Documentos pessoais com foto que devem constar o número do Registro Ceral (RC) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Comprovante de estado civil;

- Comprovante de residência (dos últimos 3 meses água ou luz);

- Comprovante de renda;

- Certidão de óbito;

- Número do processo de inventário;

- Comprovante de posse ou compra e venda.