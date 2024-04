Publicado 24/04/2024 16:09

Resende - Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22) no Rio Paraíba do Sul, em Resende. Segundo informações da Polícia Civil, o cadáver estava no trecho que o rio passa na Estrada Bulhões.

Os bombeiros foram até o local fazer a retirada do corpo. Uma equipe da perícia também foi chamada para poder levantar informações que ajudem a polícia nas investigações.

Ainda de acordo com os agentes, o corpo é de um homem, mas que ainda não foi identificado. Assim que a perícia terminou, o cadáver foi levado para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda.

O caso foi registrado na delegacia de Resende, que segue com as investigações.