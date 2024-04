Publicado 26/04/2024 15:56

Resende - Uma ação com atendimentos gratuitos ao público vai acontecer neste sábado (27) em Resende. A atividade será às 10h no Centro Municipal de Educação Infantil Servidora Hilda da Conceição Mateus Inácio.

O endereço é Rua Cecília Maria de Souza, s/n - Bairro Morada da Barra. Segundo a prefeitura, serão oferecidos serviços de saúde, assistência social, trabalho, educação, cultura e lazer. Todos os atendimentos serão gratuitos e para toda a população.



Serviços oferecidos

- Assistência social

- Ambulatório em atenção à saúde LGBTQI+

- Educação e profissionalização com a divulgação de cursos e oportunidades na rede federal de educação

- Direitos do consumidor

- Distribuição de preservativos masculinos e femininos

- Orientação para ingresso nas oficinas do confiar

- Orientação a população em situação de rua

- Orientação e cadastro em grupos de tratamento ao tabagismo

- Orientação sobre microempreendedor individual.

- Orientação para mulheres (violência doméstica)

- Patrulha maria da penha

- Orientação para pessoas com deficiência (emissão de formulário e orientação para gratuidade de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual)

- Orientação sobre serviços e direitos

- Ouvidoria geral do município e da assistência social

- Programa antitabagismo

- Programa saúde na escola - alimentação saudável

- Saúde

- Trabalho e renda (SINE)

- Orientação nutricional

- Orientação de atividades físicas

- Inscrições para ensino fundamental, médio e pré-vestibular (Ceja Resende)

- Agendamento junto ao Detran para identidade