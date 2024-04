Publicado 25/04/2024 19:01

Resende - Em comemoração aos 213 anos da Academia Militar das Agulhas Negras, celebrado no dia 23 de abril, e ao Dia do Exército Brasileiro, no dia 19 de abril, a AMAN realiza neste sábado (27) uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça em Resende.

De acordo com o calendário da AMAN, a programação do mês segue até o dia 28 de abril. No dia 19, uma formatura alusiva ao dia do exércio, no Pátio Duque de Caxias, contou com diversas personalidades. Foram distribuídos diplomas e medalhas.

Neste sábado (27), a Esquadrilha vai se apresentar às 15h em homenagem à Academia Militar. A ação acontecerá no Campo de Marte, no retão da Aman.