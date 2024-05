Publicado 02/05/2024 19:23

Resende - A Prefeitura de Resende realiza neste sábado (4) uma Campanha de Vacinação contra Covid e Influenza. A ação será das 12h às 18h.

Nesta campanha, apenas o grupo prioritário de cada imunizante poderá se vacinar. Confira abaixo quem está apto a receber o imunizante:

Grupo prioritário da vacina contra a Influenza

- Idosos a partir de 60 anos

- Povos indígenas

- Crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos;

- Caminhoneiros;

- Trabalhadores portuários;

- Gestantes e puérperas;

- Forças de segurança, salvamento e Forças Armadas;

- Quilombolas;

- População em situação de rua;

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário;

- Trabalhadores da saúde;

- Professores;

- Pessoas com deficiência permanente;

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clinicas especiais;

- População privada de liberdade;

- Adolescentes em medidas socioeducativas menores de 18 anos;

- Funcionários do sistema de privação de liberdade.





Grupo prioritário da vacina contra a Covid

- Idosos a partir de 60 anos;

- Pessoas que vivem em instituições de longa permanência;

- Gestantes e puérperas;

- Indígenas;

- Ribeirinhos e quilombolas;

- Trabalhadores da saúde;

- Pessoas Imunocomprometidas;

- Pessoas privadas de liberdade;

- Adolescentes cumprindo medidas socioeducativas;

- Profissionais do sistema prisional;

- Pessoas em situação de rua.

Segundo a prefeitura, para se vacinar é necessário levar o cartão de vacina, cartão do SUS e CPF. O Resende Shopping fica na Avenida Saturnino Braga, 369, Centro, Resende (3° andar, mesmo da praça de alimentação).