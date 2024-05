Veículo fica completamente destruído após pegar fogo na via Dutra - Foto: Divulgação/ PRF

Veículo fica completamente destruído após pegar fogo na via DutraFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 30/04/2024 18:44

Resende - A Polícia Rodoviária Federal foi acionada na tarde desta terça-feira (30) para atender o chamado de um veículo em chamas na Dutra. O caso aconteceu na altura do km 307, em Resende.

Ao chegar no local, os agentes apuraram as circunstâncias do incidente. Segundo o depoimento do condutor, ele começou a sentir cheiro de borracha queimada e identificou uma fumaça saindo debaixo do assoalho do veículo. Após perceber esses problemas, o motorista parou no acostamento e saiu do carro.

Assim que saiu, as chamas começaram. De acordo com a PRF, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até o local para conter o fogo, mas o veículo ficou completamente destruído.