Hospital de Emergência de Resende é alvo de reclamações - Divulgação/ PMR

Publicado 03/05/2024 20:06 | Atualizado 04/05/2024 00:31

Resende - Moradores estão reclamando da demora no atendimento do Hospital de Emergência de Resende. Segundo eles, o tempo médio do atendimento é de 2 a 3 horas.

O Hospital Municipal de Emergência Henrique Sérgio Gregori foi fundado em 1994 e atende aproximadamente 9 mil pessoas todos os meses na cidade. No entanto, o atendimento vem sendo alvo de reclamações da população.

Pacientes relataram ao Jornal O Dia a insatisfação com o serviço prestado pela unidade. De acordo com eles, além da demora, quando os médicos atendem, liberam instantes depois. Segundo uma moradora, que preferiu não se identificar, ela chegou no hospital para que a mãe fosse atendida às 10 horas, mas só foi chamada por volta de 12h30.

Além da demora, o tempo do atendimento dentro do consultório médico foi mais rápido do que elas esperavam. "Quando minha mãe conseguiu entrar, o médico mal olhou na cara dela e liberou.", disse a moradora.

Outro morador, que também não se identificou, disse que a demora é recorrente e os atendimentos acontecem sem total atenção dos médicos. Informou ainda que há contradições nos diagnósticos dos médicos e que eles sempre parecem "sem paciência".

O Jornal O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Resende sobre as questões acima, que informou que a demanda na unidade tem estado mais alta devido ao aumento no número de caso de viroses e também à procura de pacientes vindos de outros municípios, que vêm enfrentam falta de médicos em suas unidades. No entanto, há uma triagem funcionando 24h por dia para classificar as prioridades onde os mais graves são atendidos mais rapidamente do que os menos graves.