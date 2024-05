Suspeito é preso por furto, desobediência e resistência - Foto: Divulgação/ PMR

Suspeito é preso por furto, desobediência e resistênciaFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 07/05/2024 19:02

Resende - Um homem foi preso na noite desta segunda-feira (6) após tentar fugir da polícia no distrito de Engenheiro Passos, em Resende.

De acordo com informações da Polícia Militar, os agentes receberam informação que um veículo com registro de furta estava fugindo da polícia de Minas Gerais em Itamonte e estava chegando em Engenheiro Passos pela estrada Rio x Caxambu, na altura do km 25.

Quando a polícia conseguiu se aproximar do veículo, o homem não obedeceu a ordem de parada e fugiu. Durante a perseguição o homem tentou atropelar a guarnição, mas não conseguiu. A polícia então começou a efetuar disparos de forma técnica, para conter a agressão do condutor.

O suspeito saiu do veículo e tentou fugir, com arma em punho, pulando de casa em casa naquela localidade. Após denúncia, os agentes encontraram o homem se escondendo dentro do banheiro de um restaurante.

A PM realizou buscas pelas casas, mas nada foi encontrado. O suspeito levou um tiro no ombro, foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência de Resende. Após o atendimento, ele foi encaminhado para a delegacia de Resende onde está preso por furto, desobediência e resistência.