Obra no Clube de Mauá está atrasada há 1 ano - Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2024 19:26 | Atualizado 13/05/2024 19:29

As obras do Clube de Mauá, na região de Visconde de Mauá, em Resende, estão atrasadas 1 ano. A previsão era que a revitalização acabasse em maio de 2023, mas ainda não há previsão para terminar.

O local, que fica na Rua Presidente Wenceslau Braz, 256, no Centro era usado, tradicionalmente, para receber eventos e festas da comunidade, mas começou a apresentar diversos problemas. Segundo os moradores, o Clube estava com aspecto de abandono, havia sinais de depredação, invasão, vandalismo e com muita sujeira.

Em 2022 a Prefeitura de Resende começou a revitalização do espaço. No projeto, estava a reforma do galpão, dos banheiros, telhados, cozinha e bar, além de todas as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. O valor total direcionado para essa obra é de 815 mil reais.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Resende informou que o tradicional clube recebeu reforma do galpão, banheiros, telhados, cozinha e bar. Além de instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, implantação de sistemas contra incêndio, dentre outros detalhes. Disse ainda que nesta fase, os serviços estão concentrados no acerto do terreno do espaço externo para preparo e plantio de grama. Além disso, as equipes trabalham na execução de vigas baldrame para instalação dos gradis e assentamento de blocos de concreto para execução dos gradis.

Sobre a previsão de término da revitalização, a prefeitura não retornou.