Publicado 17/05/2024 19:16

Resende - A Prefeitura Municipal de Resende vai realizar neste fim de semana mais de 40 procedimentos, entre ressonância e ecodoppler. O mutirão vai acontecer no Centro de Imagem da Santa Casa de Resende entre sábado (18) e domingo (19).

Os procedimentos vão acontecer em pacientes previamente agendados. No sábado, dia 18, foram agendados 11 ressonâncias magnéticas. Já no domingo, serão realizados 30 procedimentos de ecodoppler, que possibilita avaliar os vasos sanguíneos de diversas partes do corpo.



Segundo o diretor da Santa Casa, Adriano Palma Veras, os mutirões que acontecem aos finais de semana são uma oportunidade para que os moradores consigam realizar os exames tranquilamente, sem a correria que a maioria dos moradores fica durante a semana. Nossas equipes passam por capacitação e treinamento em atendimento para que os pacientes sintam-se o mais confortáveis e seguros possíveis na nossa unidade.

A Santa Casa fica na Praça Clemente Ferreira, 39, no bairro Lava-Pés. O telefone é (24) 3355-1159.