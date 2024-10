Aos 74 anos, jornalista Dudu Arbex lança primeiro livro em Resende - Divulgação

Publicado 18/10/2024 11:00 | Atualizado 18/10/2024 15:38

O jornalista, fotógrafo e músico, Dudu Arbex, de 74 anos, lança nesta sexta-feira (18) o seu primeiro livro: "Percepções". O lançamento será a partir das 17h30, na Biblioteca Pública Jandyr César Sampaio, no Centro de Resende. A entrada é gratuita.

Neste primeiro trabalho, Dudu reuniu seus escritos dos últimos dez anos. O livro é um apanhado de crônicas, poesias, diálogos, contos e tiradas de humor; do agora escritor resendense.

Atualmente, Dudu vive na Vila de São José dos Lopes, distrito de Lima Duarte, em Minas Gerais, mas nunca perdeu a relação de afeto com sua cidade natal. "Resende é meu berço. Sempre que posso estou na cidade, e muito do que está no meu livro são histórias que vivi na Princesinha do Vale", afirma.

No prefácio do livro, Luiz Fernando Medeiros resume a sensação que o leitor terá ao desbravar os escritos de Dudu. "Percepções é uma espécie de Casa-Livro com textos memoráveis da graça de viver", completa Medeiros.