Publicado 16/10/2024 14:12

O Pérolas Negras segue invicto no Campeonato Carioca Feminino. Na tarde de domingo (13), fora de casa, a equipe venceu o Araruama por 1 a 0, no estádio Areal, pela 2ª rodada do estadual.

O gol da vitória foi marcado no começo do jogo pela atacante Thaís, após receber um belo passe da meia Andressa. Até o apito final, o Pérolas Negras criou diversas chances de ampliar, mas sem sucesso.

Agora, a APN ocupa a terceira colocação do Grupo A, com quatro pontos, ficando atrás de Flamengo e Botafogo. O Pérolas volta a campo nesta quarta-feira (16), diante do Duque de Caxias, às 14h45, no estádio Marrentão.