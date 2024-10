Resende leva a Taça Santos Dumont Sub-15 - Nicoly Fonseca

Publicado 15/10/2024 13:00 | Atualizado 15/10/2024 16:42

O Resende conquistou a Taça Santos Dumont Sub-15, invicto, ao vencer o Serra Macaense, por 3 a 1, no domingo (13), no Estádio Cláudio Moacyr de Azevedo, em Macaé.

Com o triunfo, a garotada do Gigante do Vale chegou aos 30 pontos (10 vitórias), com 100% de aproveitamento na Taça SD.

Com o título, o Resende vai encarar nas quartas de final do Campeonato Carioca da Série A2 Sub-15 o Belford Roxo, oitavo colocado.