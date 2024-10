Suspeitos de envolvimento na chacina em Resende morrem em confronto com a polícia em Minas Gerais - Diuvlgação

Publicado 12/10/2024 12:27

Dois suspeitos de envolvimento na chacina em Resende foram mortos a tiros em um confronto com a polícia neste sábado (12), em Minas Gerais. A troca de tiros aconteceu em uma fazenda em Paraguaçu, a cerca de 270 km de Resende.

Segundo a Polícia Civil, foi feito um cerco na propriedade. Os suspeitos reagiram e trocaram tiros com os agentes de Minas Gerais e Resende. Eles foram identificados como Ricardo Alexandre Maia Santos, de 21 anos, e Gustavo Ramos dos Santos, de 24. Os dois são irmãos.

Quatro corpos, incluindo de uma criança, foram encontrados enterrados em um sítio na quarta-feira (9) em Resende. A propriedade fica na Estrada Resende X Riachuelo. Durante buscas pelo local, os agentes se depararam com uma área com a terra remexida. Ao cavar, os corpos foram descobertos.

As vítimas foram identificadas como Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e os dois filhos: Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, que era dono do sítio, e Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; além do funcionário do sítio, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.