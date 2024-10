Laudo do IML aponta que vítimas de chacina em Resende foram mortas a tiros - Divulgação

Laudo do IML aponta que vítimas de chacina em Resende foram mortas a tirosDivulgação

Publicado 10/10/2024 08:48

chacina em Resende levaram tiros na cabeça. Os corpos foram O laudo do Instituto Médico Legal (IML) aponta que todas as quatro pessoas mortas nalevaram. Os corpos foram descobertos enterrados nesta quarta-feira (9) em um sítio na Estrada Resende X Riachuelo, zona rural do município.

As vítimas foram identificadas como Luís Otávio Campos de Cássio, de 31 anos, dono do sítio; Marcos Roberto de Cássio, de 52 anos, e o filho Luís Miguel Conceição de Cássio, de 8 anos; além do funcionário, Rodrigo Dionísio Machado, de 28 anos.

Marcos Roberto de Cássio foi espancado. Um homem, suspeito de envolvimento na chacina, Outros dois suspeitos já foram identificados e estão sendo procurados. A investigação trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A perícia também indicou que. Um homem, suspeito de envolvimento na chacina, foi preso na noite de quarta . Ele foi encontrado no bairro Alto dos Passos.e estão sendo procurados. A investigação trabalha com a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas estavam desaparecidas desde terça (8). Durante buscas pela propriedade, os agentes encontraram sinais de sangue e o chinelo da criança. Em outro ponto, os policiais se depararam com uma área com a terra remexida. Ao cavar, os corpos das vítimas foram descobertos. Um carro que teria sido usado pelos criminosos também foi encontrado no bairro Mirante das Agulhas.