Quatro corpos são encontrados enterrados em sítio em Resende - Divulgação

Quatro corpos são encontrados enterrados em sítio em ResendeDivulgação

Publicado 09/10/2024 14:25

Quatro corpos, incluindo de uma criança, foram encontrados enterrados em um sítio nesta quarta-feira (9) em Resende. A propriedade fica na Estrada Resende X Riachuelo.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Civil, as vítimas estavam desaparecidas desde terça-feira (8). O caso estava sendo tratado como sequestro.

Durante buscas pela localidade, os agentes encontraram sinais de sangue e o chinelo da criança. Em outro ponto, os policiais se depararam com uma área com a terra remexida. Ao cavar, os corpos das vítimas foram descobertos.

O caso foi registrado na 89ª Delegacia Policial de Resende, que investiga o crime.