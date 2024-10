Pérolas Negras empata com Belford Roxo no Carioca - Divulgação

Pérolas Negras empata com Belford Roxo no CariocaDivulgação

Publicado 09/10/2024 09:28

O Pérolas Negras empatou com o Belford Roxo em 1 a 1 na última sexta-feira (4), pela terceira rodada da Série B1 do Campeonato Carioca. O jogo foi realizado no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.

Iniciando bem a partida, o Pérolas Negras abriu o placar aos 15 minutos. O atacante Abner fez uma boa jogada pela direita, chutou cruzado e o centroavante Israel completou para o gol, 1 a 0.

O jogo se manteve equilibrado até os 40 minutos da etapa final, com o Pérolas criando diversas chances de ampliar o marcador. Sem êxito, a APN viu o Belford Roxo empatar nos minutos finais, em um belo chute no ângulo, 1 a 1.

Com o resultado, o Pérolas Negras chegou aos quatro pontos na B1, ocupando a quarta colocação, dentro da zona de classificação para a semifinal. O próximo jogo será no sábado (12), contra o São Gonçalo, às 15h, no Estádio do Trabalhador, em Resende.