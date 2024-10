Pérolas Negras empata em estreia do Carioca Feminino - Divulgação

Publicado 09/10/2024 09:25

Na estreia do Campeonato Carioca Feminino, no último sábado (5), o Pérolas Negras enfrentou o Vasco, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu. O jogo terminou em empate por 0 a 0.

O resultado coloca o Pérolas Negras na quarta colocação do Grupo A, com um ponto conquistado.

A equipe volta a campo no próximo domingo (13), diante do Araruama, no Estádio Areal, às 15h, pela segunda rodada do Carioca Feminino.