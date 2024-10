Publicado 04/10/2024 19:31 | Atualizado 04/10/2024 19:31

Resende - Um acidente entre um caminhão e uma motocicleta terminou com a morte de uma mulher, de 36 anos, no distrito de Engenheiro Passos, em Resende (RJ). A colisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (4), na Via Dutra, na altura do km 338.

De acordo com a concessionária que administra a rodovia, quando a equipe chegou ao local do acidente, a motociclista já estava sem vida.

Para investigar as circunstâncias do acidente e ajudar a Polícia Civil nas informações, agentes da perícia foram até o acidente. Após a cena do acidente ser periciada, o corpo foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal, de Volta Redonda (RJ).



Segundo a Polícia Rodoviária Federal, durante o atendimento a vítima, houve congestionamento no trânsito, que logo foi liberado.