Publicado 30/09/2024 16:04

Resende - Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por assaltar um casal e tentar fugir da polícia em Resende (RJ). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (29), na Rua Luis de Camões, no bairro Alambari.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento, quando avistaram um homem armado retirando um casal de dentro de um veículo. Ao se aproximar, a polícia tentou abordar o assaltante, mas ele tentou fugir.

Ao dar marcha ré, o homem perde o controle do carro e bateu na mureta que separa a Via Dutra e a marginal. Ainda segundo a PM, ele sofreu ferimentos no rosto e precisou ser levado pelo SAMU para o Hospital de Emergência da Resende.

Dentro do veículo a polícia encontrou um revólver calibre 38 com seis munições no tambor. O homem está sob custódia da Polícia Militar na unidade médica e assim que tiver alta será encaminhado para a delegacia de Resende, onde vai permanecer preso e vai responder por roubo.