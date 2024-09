Publicado 25/09/2024 21:58

Resende - A partir desta sexta-feira (27) começa a Temporada da Truta de 2024 na região de Visconde de Mauá. De acordo com a organização do evento, 26 restaurantes irão participar, cada um apresentando uma nova receita com o peixe mais apreciado da região. A iniciativa é organizada pela Região de Visconde de Mauá Convention & Visitors Bureau (Mauatur) em parceria com o Sebrae-RJ.

Os restaurantes estão localizados em Visconde de Mauá, abrangendo as vilas de Visconde de Mauá, Maringá e Maromba. Além disso, dois restaurantes no bairro de Penedo, em Itatiaia, e um em Resende também farão parte do evento. Nesta 22ª edição, os chefs trazem inovações ao criar pratos principais e entradas à base de truta, que estarão disponíveis nos menus por um mês.

Este peixe é considerado um dos produtos mais preciosos da área, conhecida por suas águas puras e nascente abundantes, além das belas quedas d'água. O objetivo é destacar a gastronomia local, proporcionando aos visitantes uma experiência culinária única pela frescura e qualidade do peixe.



Entre as diversas criações que colocam a truta em evidência, estão filetes com diferentes preparações, como recheados com cogumelos, acompanhados por pesto de pistache, ou cozidos em técnicas que realçam a suavidade e o sabor do peixe.



Para os fãs de massas, a temporada trará pratos como fettuccine com creme de maracujá e postas de truta, ravioli de truta defumada com alho-poró ao creme de amêndoas, e crepe de massa verde recheado com truta ao molho defumado.



Além disso, há releituras de pratos tradicionais, como paella e moqueca de truta, combinando ingredientes brasileiros, como crosta de coco, bacon de banana e molho de tucupi. A truta crua também será protagonista em ceviches e tartares, sempre acompanhada por produtos locais, como queijos, azeites, geleias e flores comestíveis.