Publicado 24/09/2024 21:29

Resende - No último fim de semana, entre os dias 20 e 22 de setembro, a Operação Lei Seca intensificou suas fiscalizações, resultando em autuações por embriaguez de 17 condutores em Resende e 13 em Penedo. De acordo com as informações divulgadas pela polícia, as ações ocorreram simultaneamente em várias cidades do estado do Rio de Janeiro.

No total, foram abordados 3.180 motoristas, sendo que 386 apresentaram sinais de alcoolemia. A Barra da Tijuca, onde aconteceu o festival Rock in Rio, registrou a maior percentagem de condutores sob o efeito de álcool, com 40,7% dos casos. Magé ficou em segundo lugar, com 31,6%, e Resende em terceiro, com uma taxa de 17%.

As fiscalizações em Penedo, distrito de Itatiaia, aconteceram na sexta-feira, dia 20, com 129 motoristas parados. Já em Resende, as ações foram realizadas no sábado, dia 21, com 100 abordagens.

Segundo a Superintendência da Operação Lei Seca, em média, 84 motoristas são autuados diariamente no estado do Rio de Janeiro por dirigirem após consumir álcool. As fiscalizações fazem parte da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre até o dia 25, com o objetivo de aumentar a segurança nas estradas, alertando os condutores sobre os perigos da combinação entre álcool e direção.