Jornal O Dia entrevista Valdo Gomes (PT), candidato a prefeito de Resende (RJ)Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Publicado 20/09/2024 19:00

Resende - A partir desta terça-feira (17), o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Resende (RJ). Nesta sexta (20), o entrevistado é Valdo Duarte Gomes, do Partido dos Trabalhadores. Ele nasceu em Penedo, Itatiaia, tem 60 anos e é advogado especializado em direito trabalhista, defesa do consumidor e direito público.

O DIA - Quando e por que entrou na política?



Valdo Gomes - "Entrei na política em 1989, motivado pela necessidade de lutar por justiça social e direitos iguais. Durante toda minha vida presenciei as desigualdades em minha cidade e senti que precisava atuar diretamente para mudar essa realidade. Minha formação em direito, me deu as ferramentas para entender as raízes das injustiças, e a política é o meio para transformar a vida das pessoas de maneira concreta. Acredito que só com a participação popular e políticas públicas inclusivas podemos construir uma sociedade mais justa."



O DIA - Caso seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?



Valdo Gomes - "Minha prioridade MÁXIMA será a segurança pública, no mesmo dia da minha posse, vou convocar TODA a população, através das mais variadas Entidades para essa batalha. AS Entidades convocadas serão as de trabalhadores, empresários, Associações de bairros, de produção cultural, esportivas (TODAS as modalidades esportivas, inclusive motocross, trilhas, motoclubes, corridas, pedal, dentre muitas outras), Igrejas (católica, Evangélicas, de matrizes africanas e orientais, enfim TODAS, não importando o número de fiés). Todos coordenados pelo prefeito para trazer segurança e paz para toda a Resende."



O DIA - Qual seu diagnóstico sobre a saúde da cidade e quais suas propostas para essa área?



Valdo Gomes - Resende sempre investiu na saúde curativa, aquela que somente atua quando o paciente já está doente e necessitando de consultas, cirurgias ou outro procedimento médico. Em parceria com o Governo Federal, vamos investir muito na SAÚDE PREVENTIVA, com a implantação dos mais variados programas de prevenção das mais variadas doenças. Vamos acabar com todas as valas negras da cidade, vamos discutir como acabar com os esgotos que já jogados no canal existente no Bairro Cidade da Alegria, vamos implantar o sistema de marcação de consultas e exames “on line”."



O DIA - De que forma pretende estimular a economia local?



Valdo Gomes - "Em parceria com o Governo Federal, Vamos dinamizar a economia local a partir de um plano que apoia a pequenos e médios empreendedores, com linhas de crédito subsidiadas e programas de capacitação. Além disso, vamos atrair empresas para ocupar nosso polo industrial. Também teremos uma política de incentivo à agricultura familiar e ao turismo de negócios, com um calendário de grandes eventos ao longo do ano todo. Vamos criar a moeda social que se chamará PURI."



O DIA - Em relação à educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?



Valdo Gomes - "Sim, nossa proposta para a educação é ambiciosa e essencial para o futuro da cidade. A partir de 2025, implementaremos o Programa Escola Viva, que visa aumentar o tempo de permanência dos alunos nas escolas com atividades extracurriculares, como artes, esportes e tecnologia. Além disso, vamos priorizar a formação contínua dos professores, com foco em práticas pedagógicas inovadoras e inclusivas, e promover uma maior integração entre escola e comunidade, fortalecendo o papel das famílias na educação das crianças."



O DIA - Por que os eleitores deveriam escolher você?



Valdo Gomes - "Os eleitores devem me escolher porque represento uma visão de cidade inclusiva, sustentável e comprometida com a justiça social. Não sou um político tradicional, mas alguém que vive e sente as necessidades da população de perto. Tenho um compromisso real com a melhoria da qualidade de vida, e minha gestão será participativa, ouvindo a comunidade em todas as decisões. Se eleito, farei um governo transparente, que busca reduzir as desigualdades e criar oportunidades para todos, sem deixar ninguém para trás."