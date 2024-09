Jornal O Dia entrevista Leonel Policiano (DC) candidato a prefeito de Resende (RJ) - Foto: Reprodução/ TSE

Publicado 18/09/2024 19:00

Resende - A partir desta terça-feira (17), o Jornal O Dia iniciou a publicação das entrevistas com os candidatos a prefeito de Resende (RJ). Nesta quarta (18), o entrevistado é Leonel Policiano Primo, do Democracia Cristã. Ele nasceu em Campinas, em São Paulo, mas se mudou pra Resende com 5 anos. Tem 42 anos, solteiro e não tem filhos.

O DIA - Quando e por que entrou na Política?



Leonel Policiano - "Estudo Política há décadas, e a dedicação ao serviço público está no DNA, pois venho de uma família de Políticos na Zona da Mata de Minas Gerais (bisavô, avô e tios). E foi observando o grande potencial de Resende que decidi me candidatar a Prefeito. Vamos oferecer soluções concretas (e com prazos) que promovam dignidade e progresso. Meu compromisso é com a melhoria das condições de vida, garantindo que os cidadãos tenham acesso a melhores oportunidades e atinjam patamares financeiros e sociais mais elevados. Não basta que a cidade tenha potencial: é preciso ação efetiva para que o povo de Resende ocupe o lugar que merece."

O DIA - Caso seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de Governo?



Leonel Policiano - "Nossa prioridade máxima nos primeiros 100 dias de Governo será a Saúde. Vamos zerar as filas de consultas, exames e cirurgias, além de proceder ao suprimento de medicamentos e ao fortalecimento do atendimento médico também nos bairros mais afastados. Nossa Gestão irá implementar um sistema eficaz de agendamento online e presencial, e ampliar a presença médica, contratando novos profissionais. O atendimento nas regiões periféricas será reforçado, garantindo que todos os cidadãos de Resende, independentemente de onde moram, recebam o atendimento que merecem."

O DIA - Qual o seu diagnóstico sobre a Saúde da cidade e quais suas propostas para essa área?



Leonel Policiano - "Resende ainda enfrenta filas de espera na Saúde, e vamos resolver isso. Reconhecemos que houve melhorias nos últimos anos, mas podemos avançar muito mais. Vamos zerar as filas de consultas, exames e cirurgias. Quem sente dor precisa de atendimento imediato. A maioria da população não possui condições para pagar um plano de saúde; então, em nossa Gestão as pessoas estarão plenamente satisfeitas com a Saúde oferecida pelo Município. É Saúde Pública e pode ser excelente. Vamos concluir as obras do Hospital Oncológico, e demais obras em Unidades de Saúde. Vamos fortalecer a cultura da Medicina Preventiva, e também o Programa de Medicina Familiar. E vamos ampliar a quantidade de UPAs."

O DIA - De que forma pretende estimular a economia local?



Leonel Policiano - "Para estimular a economia local, temos ações planejadas para curto, médio e longo prazo. No curto prazo, vamos desburocratizar a abertura de novos negócios e criar incentivos fiscais para as empresas, gerando empregos imediatos. No médio prazo, investiremos na qualificação da mão de obra local, em parceria com escolas técnicas e universidades, preparando os trabalhadores para setores em crescimento, além da criação de um polo têxtil. Além disso, vamos fomentar o turismo, promovendo eventos e valorizando as riquezas naturais de Resende. No longo prazo, nossa meta é atrair grandes indústrias e utilizar o centro tecnológico, que ainda está sendo construído, impulsionando a inovação e garantindo crescimento."

O DIA - Em relação a educação, há alguma proposta a ser implantada a partir de 2025?

Leonel Policiano - "Além de darmos continuidade ao que está indo bem e funcionando, procuraremos, já em 2025, meios para expandir a capacidade de atendimento de escolas e creches já existentes, otimizando recursos e pessoal, sem, no entanto , sobrecarregar nenhum funcionário. Priorizaremos a contratação de funcionários concursados e daremos os primeiros passos no projeto Música nas Escolas. Também revisaremos todos os contratos da secretaria para nos certificar de que possuem o melhor custo-benefício para o município. Finalmente, desenvolveremos no primeiro ano nosso projeto pedagógico inspirado nos melhores modelos do mundo, respeitando a BNCC e a LDB."

O DIA - Por que os eleitores deveriam escolher você?



Leonel Policiano - "Porque representamos um Governo justo, 100% honesto, que trará prosperidade e segurança à nossa Cidade. Faremos Resende crescer 40 Anos em 4 Anos, em um ciclo de desenvolvimento econômico com qualidade de vida. Na Saúde, vamos acabar com as filas e garantir atendimento rápido e eficaz para todos. Na Educação, nosso foco será em escolas bem equipadas, professores valorizados e alunos preparados para os desafios do futuro. No trabalho, vamos gerar empregos ao apoiar empresas e atrair novos investimentos. Na Segurança, atuaremos com rigor, reforçando a presença policial e a prevenção, para que as famílias de Resende vivam com tranquilidade. Juntos, vamos construir uma Cidade onde cada pessoa tenha dignidade e oportunidades reais. Por isso, respeitosamente peço seu voto de confiança: para Prefeito de Resende, vote Leonel Policiano, 27."