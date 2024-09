Um Sonho nas alturas: a jornada da Vaquinha Lelé chega em Resende (RJ) - Foto: Divulgação

Um Sonho nas alturas: a jornada da Vaquinha Lelé chega em Resende (RJ)Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2024 15:16

Resende - O espetáculo "Vaquinha Lelé" acontece neste fim de semana, em Resende (RJ). Apresentações acontecem nos dias 21 e 22, neste sábado e domingo, com entrada gratuita.

A peça narra a história de uma simpática vaquinha que faz vários amigos em seu primeiro passeio e sai em busca de conquistar seu maior sonho: Matilde quer voar! De acordo com a organização do evento, é uma história recheada de afeto, amizade, alegria e amor à natureza. Cheia de sonhos e curiosidades, ela tem sede de conhecer a vida e seus segredos. As apresentações são gratuitas e com indicação para crianças a partir de 3 anos.

A peça é realizada em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.



SERVIÇO |DIVERSÃO EM CENA

Vaquinha Lelé



21 de setembro, sábado, às 18h.

Local: Parque das Águas

Endereço: Av. Marcílio Dias, Jardim Jalisco, Resende, RJ