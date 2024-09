Caminhada de Renan Marassi reúne mais de 2 mil apoiadores no Centro Histórico de Resende - Foto: Divulgação

Caminhada de Renan Marassi reúne mais de 2 mil apoiadores no Centro Histórico de Resende Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2024 08:07

Resende - Neste sábado, 14 de setembro, a campanha de Renan Marassi (Republicanos), candidato a prefeito de Resende, realizou uma grande caminhada que começou na praça da Igreja Matriz, no Centro Histórico. O evento atraiu mais de 2 mil apoiadores, que seguiram pela Avenida Gustavo Jardim, ocupando toda a extensão da Ponte Velha e chegando até o Campos Elíseos, ao som dos jingles da campanha e gritos de apoio.

A caminhada terminou em um comício na Avenida Alfredo Whately, onde Renan e sua vice, Ana Paula Rechuan (PSD), discursaram para a multidão. Renan, emocionado com a adesão popular, reforçou que o evento marcou o início de uma nova fase da campanha:

“Hoje começa a nossa arrancada rumo à vitória! Temos aqui quase duas mil pessoas, e vamos alcançar essa vitória porque o povo de Resende precisa de uma cidade mais justa, com mais segurança e oportunidades para todos. Nós somos os candidatos do povo, e a força que vemos hoje nas ruas confirma isso. Eu sou profundamente grato a cada um de vocês que está aqui, apoiando e acreditando. Nossa campanha é feita de verdade e liberdade, onde todos têm o direito de se expressar livremente. Queremos continuar o que está bom, consertar o que está ruim e trazer muitas novidades para o bem-estar do nosso povo. Vamos juntos, porque essa vitória será de todos nós!”, afirmou Renan.

Ana Paula Rechuan também destacou a importância do engajamento dos eleitores: “O carinho que recebemos nas ruas hoje é a maior demonstração de que estamos no caminho certo. A população quer ser ouvida, e é isso que estamos fazendo, caminhando lado a lado, ouvindo as demandas e trazendo propostas reais para Resende”, disse a candidata.

Com a crescente adesão popular, o evento reforçou a força da coligação “Resende de Coração”, que segue intensificando suas ações e ampliando o engajamento da campanha para conquistar a vitória nas urnas.