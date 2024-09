Renan Marassi planeja criar dois polos do Centro Comunitário da Paz (Compaz) em Resende - Foto: Divulgação

Renan Marassi planeja criar dois polos do Centro Comunitário da Paz (Compaz) em ResendeFoto: Divulgação

Publicado 11/09/2024 15:27

Resende - Renan Marassi propôs a implementação do Centro Comunitário da Paz dentro de seu plano de governo. A ideia surgiu durante uma visita do candidato a Recife em junho, para conhecer de perto o funcionamento dos Centros Comunitários da Paz (Compaz), que são reconhecidos internacionalmente pelo seu impacto no combate à criminalidade e na promoção da inclusão social.

Inspirado nesse modelo, Renan propõe implementar o Compaz em Resende, adaptado à realidade local, com o objetivo de fortalecer a cidadania e criar oportunidades em áreas vulneráveis. A proposta prevê a criação de dois polos em Resende, baseados na experiência de Recife, que foi agraciada com o Prémio de Serviço Público das Nações Unidas (ONU) pela excelência no atendimento e pelo alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Os centros oferecem uma ampla gama de serviços à comunidade, como capacitação profissional, atividades culturais e desportivas, além de apoio jurídico e psicológico.



Renan destacou que a visita ao Compaz em Recife foi uma experiência transformadora, reforçando a importância de trazer o projeto para Resende. "Quero implementar esse modelo que resgata a juventude e apoia as famílias através da oferta de serviços essenciais e oportunidades. A ideia é criar um espaço multifuncional que responda diretamente às necessidades das comunidades", afirmou o candidato.



Os Compaz de Recife são uma prova de que políticas públicas bem estruturadas podem transformar realidades. Segundo Renan, "este modelo tem-se mostrado eficaz tanto na redução da criminalidade como na criação de oportunidades, e trazê-lo para Resende será um marco para o município, com a instalação de dois polos estratégicos."