Publicado 06/09/2024 21:33

Resende - Nesta quinta-feira, 5 de setembro, a deputada estadual Martha Rocha (PDT) visitou a cidade de Resende para demonstrar seu apoio à candidatura de Renan Marassi (Republicanos) para prefeito, acompanhado de sua vice, Ana Paula Rechuan (PSD).

Durante sua passagem, a deputada, junto com Renan e Ana Paula, visitou a 89ª DP, onde foram recebidos pelos policiais locais para discutir questões de segurança pública na região. Depois de passarem pela delegacia, Martha Rocha uniu-se a Renan e seus apoiadores numa caminhada pelo Centro Histórico. Posteriormente, a deputada reuniu-se com Eduardo Chamarelli, presidente do PDT em Resende, além dos candidatos a vereador da cidade e de Itatiaia, no Comitê de Campanha localizado no bairro Manejo.



Martha Rocha reafirmou seu apoio à coligação "Resende de Coração", elogiando a competência e a dedicação de Renan Marassi. "Estou extremamente contente que o PDT faça parte da coligação 'Resende de Coração'. Tenho plena convicção de que esta é a melhor escolha para a cidade. Renan é um jovem competente e dedicado, que tem tudo para ser o melhor prefeito que Resende já teve. Junto com Ana Paula, que conheço desde o meu primeiro mandato na Alerj, formam a melhor chapa. Fiquei muito satisfeita ao visitar a cidade e perceber que estamos no caminho certo", declarou a deputada.



Renan Marassi, emocionado com o apoio, destacou a importância de ter uma liderança tão respeitada em sua campanha. "Contar com o apoio de uma figura tão respeitável como a deputada Martha Rocha é um privilégio enorme. Ela é uma referência em segurança pública e uma defensora incansável dos direitos dos cidadãos. Tê-la ao nosso lado nos dá ainda mais força e credibilidade para seguir com nossas propostas. Estamos unidos pelo compromisso de transformar Resende em uma cidade mais segura para todos os seus moradores, e a presença da Martha é uma prova clara de que estamos no caminho certo”, afirmou o candidato.



Por sua vez, Ana Paula Rechuan demonstrou sua emoção e admiração pela deputada, ressaltando a longa colaboração entre ambas. "Tenho uma profunda admiração e respeito pela Martha Rocha, que sempre foi uma fonte de inspiração para mim. Nossa trajetória na Alerj evidenciou o quanto ela é comprometida com as causas sociais e a segurança pública. Tê-la ao nosso lado, apoiando nossa candidatura, é uma prova de que estamos construindo uma campanha sólida, baseada em valores éticos e no desejo genuíno de fazer o melhor por Resende. Sua presença nessa caminhada apenas reforça a nossa certeza de que podemos realmente transformar a cidade”, comentou.