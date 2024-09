Candidato Valdo Gomes (PT) realiza caminhada em calçadão de Resende - Foto: Bárbara Teixeira de Oliveira

Candidato Valdo Gomes (PT) realiza caminhada em calçadão de ResendeFoto: Bárbara Teixeira de Oliveira

Publicado 05/09/2024 20:01 | Atualizado 05/09/2024 20:43

Resende - O candidato a prefeito de Resende, Valdo Gomes (PT), realizou uma caminhada com apoiadores nesta quinta-feira (5), no calçadão de Campos Elíseos. A programação faz parte da agenda de campanha desta semana.

Logo no início da manhã, Valdo participou de uma roda de conversa na sede do Partido dos Trabalhadores, em Resende (RJ). O evento contou com a presença da candidata à vice-prefeitura pelo PT, Sandra Prado, e as candidatas à vereança da coligação "Resende de Toda Gente", formada por duas federações: PT/PcdoB/PV e Rede Sustentabilidade-PSOL.

Durante o debate, questões como inserção da mulher no mercado de trabalho, criação de mais creches, saúde feminina e estratégias para ampliar a representação política de mulheres nos municípios, foram abordadas.



Em seguida, os apoiadores se deslocaram para o calçadão, onde estavam também os candidatos à vereança da coligação e apoiadores, como Priscila Messias (PCdoB), José Maria (PCdoB), Derik Roberto (PT), Jenny Faulstich (PV), Ana Sória (PT), Sonia Rejane (PT) e Alvaro Britto, que disputam a corrida pelo Coletivo Popular, Gislene Domingos (PT) e Paulão (PV).

A agenda do candidato continua até domingo com panfletagens nos bairros Itapuca e Jardim Jalisco.