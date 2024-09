Tande Vieira (PP) e Renan Marassi (PL) estão com 22% e 19% no voto espontâneo, respectivamente, e 31% e 29% na estimulada. - Foto: Divulgação/Redes Sociais

Publicado 03/09/2024 07:00

Resende - O resultado da pesquisa eleitoral realizada pela Intelligence Pesquisa e Comunicação, em Resende (RJ), foi divulgado nesta segunda-feira (2). Dois candidatos aparecem com empate técnico, de acordo com a margem de erro. Tande Vieira (PP) e Renan Marassi (PL) estão com 22% e 19% no espontâneo, respectivamente, e 31% e 29% na estimulada.



No voto espontâneo, a pesquisa pergunta em quem a pessoa votaria, sem citar nenhum nome. Já na estimulada, os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.



A diferença de três pontos percentuais no voto estimulado entre Tande e Renan está dentro da margem de erro de quatro pontos. Além disso, a pesquisa ainda aponta que 53% dos entrevistados disseram que o voto é firme, mas 44% disseram que ainda podem mudar de opinião, o que deixa o cenário ainda mais indefinido.

No cenário de voto estimulado, além de Tande com 31% e Renan com 29%, Valdo Gomes (PT) aparece em terceiro com 4%.

No voto espontâneo, Tande tem 22%, Renan Marassi aparece com 19% e Valdo Gomes tem 3%. A pesquisa também traz o índice de rejeição. Tande tem 18% e Renan tem 14%. Valdo segue com 11%, Leonel Policiano com 10% e 47% não souberam responder.



A Intelligence entrevistou 600 eleitores entre os dias 30 e 31 de agosto. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-00487/2024. A margem de erro estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEO



TANDE VIEIRA.......................22%

RENAN MARASSI...................19%

VALDO GOMES.......................3%

LEONEL POLICIANO................1%

BRANCO/NULO......................14%

NS/NR....................................41%



INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADO



TANDE VIEIRA.......................31%

RENAN MARASSI...................29%

VALDO GOMES.......................4%

LEONEL POLICIANO................2%

BRANCO/NULO......................10%

NS/NR....................................24%