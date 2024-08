Publicado 28/08/2024 22:12

Resende - A polícia apreendeu uma sacola com drogas nesta quarta-feira (28), no bairro Jardim Aliança, na área do Acesso Oeste, em Resende (RJ).



Segundo a Polícia Militar, os agentes estavam realizando um patrulhamento no bairro Jardim Aliança II, quando receberam informações de que indivíduos, ainda não identificados, estariam comercializando drogas na Rua João Batista Silva.

Ao chegarem no endereço, os policiais realizaram buscas e localizaram uma sacola com 25 pedras de crack escondida atrás de um vaso de planta. Nenhum suspeito foi encontrado na área.



Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Resende, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.