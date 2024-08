Publicado 28/08/2024 21:23

Resende - Um jovem, de 24 anos, foi preso na noite desta terça-feira (27), após perseguição com PRF, em Resende (RJ). O caso aconteceu por volta das 20h, na altura do km 310 da Via Dutra.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, uma equipe estava fazendo um patrulhamento quando avistou uma motocicleta transitando sem o sistema de iluminação e sem os retrovisores. Após a ordem de parada, o condutor acelerou e fugiu sentido bairro Paraíso, em Resende.

Durante a perseguição, o fugitivo realizou manobras arriscadas, zigue-zague e entrou na contra mão de direção, colocando em risco a integridade de outras pessoas que transitavam na rua. Mas, após 10 minutos, o motociclista se desequilibrou e caiu com a moto em movimento.



Com a queda, os agentes conseguiram capturar o condutor, de 24 anos, e verificaram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação. A equipe conduziu o jovem até o hospital de Resende, devido aos ferimentos da queda.



Após ter alta do hospital, o condutor foi encaminhado para 89ª Delegacia de Polícia em Resende, com uso de algemas. Ele vai responder por desobediência e por dirigir sem CNH. A motocicleta foi recolhida ao pátio da PRF, em Barra Mansa, após serem lavrados 10 autos de infração, que totalizaram R$5.370,00