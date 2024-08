Publicado 27/08/2024 20:56

Resende - Na manhã desta segunda-feira (26), a tenente-coronel Sabrina dos Santos Abreu da Silva foi empossada como a nova comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, responsável por Resende, Itatiaia, Porto Real e Quatis.

O coronel Ronaldo Martins, do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA) em Volta Redonda que fez a apresentação da comandante. Ela substitui o tenente-coronel Marcelo Brasil, que agora comanda o 27º BPM em Santa Cruz, Rio de Janeiro. Sabrina, com 26 anos de carreira, é a terceira mulher a liderar o 37º BPM, após as tenente-coronéis Andréia Ferreira da Silva e Luciana Rodrigues de Oliveira.

A cerimônia aconteceu na sede do Batalhão, no bairro Campo de Aviação, e contou com a participação de diversas autoridades locais. A tenente-coronel estava no 2º Comando de Policiamento de Área (CPA) de Bangu, segundo ela, a expectativa é de poder atender a todos da nossa sociedade com o que eles realmente esperam. "Embora seja o primeiro comando oficialmente, apesar de já ter sido subcomandante e meus comandante puderam tirar as férias e eu fiquei a frente de grandes batalhões, graças a Deus fazendo tudo com responsabilidade e profissionalismo é o que eu vou fazer aqui”, concluiu.