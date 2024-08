AMAN realiza evento para comemorar o Dia do Soldado neste sábado - Foto: Divulgação/ AMAN

AMAN realiza evento para comemorar o Dia do Soldado neste sábadoFoto: Divulgação/ AMAN

Publicado 22/08/2024 19:26

Resende - A Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) vai realizar, neste sábado, dia 24 de agosto, um evento com diversas atividades para a comunidade escolar, em celebração ao Dia do Soldado e ao Dia Nacional da Educação Infantil.

Ao todo 821 alunos das escolas municipais de Resende participarão. Incluindo os professores, oficiais, cadetes e praças da AMAN, o evento terá a participação de mais de 1.000 pessoas. Os estudantes serão recebidos pelo Comandante da Academia Militar, General de Brigada Marcus Vinicius Gomes Bonifácio, no Teatro General Leônidas.



Segundo o comando da AMAN, a iniciativa visa oferecer aos estudantes da rede pública de Resende, especificamente aos do 5º ano do ensino fundamental, com idades entre 10 e 12 anos, a chance de vivenciar um dia na academia, conhecendo de perto a rotina militar.



No encerramento, todos visitarão uma exposição comemorativa ao Dia do Soldado, que ocorrerá nas proximidades do Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes, local de formatura dos cadetes. A exposição contará com veículos e outros equipamentos militares, apresentando uma visão geral do Exército Brasileiro.