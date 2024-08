Publicado 21/08/2024 22:55

Resende - O prazo para realizar as inscrições para o 51º Salão da Primavera termina nesta quinta-feira (22), em Resende (RJ). Os artistas da região poderão inscrever até três obras cada, seja individualmente ou em grupo. Para isso, é necessário apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida, juntamente com cópias do RG e CPF ou CNH, comprovante de residência e comprovante bancário.

No caso de obras criadas coletivamente, o nome do grupo e de cada integrante devem ser incluídos no currículo anexado ao portfólio. Apenas um representante será responsável por preencher e assinar a ficha de inscrição, além de ser o único a receber a premiação, se aplicável.

Todas as obras deverão ter no verso informações como o nome do artista, título da obra, data, dimensões, técnica, material utilizado, e instruções específicas para sua conservação e manutenção durante a exposição. Os interessados deverão apresentar obras inéditas, dentre as seguintes categorias:

- Pintura;

- Desenho/ Ilustração

- Gravura;

- Escultura/Objeto/Instalação;

- Fotografia/ Arte digital

- Vídeo/ Multimídia

Confira abaixo os prêmios do 51º Salão da Primavera:

PRÊMIO FUNDAÇÃO CASA DA CULTURA MACEDO MIRANDA

Instituído pela Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais)ou 05 (cinco) salários mínimos.

PRÊMIO ALTAMIRO PIMENTA

Instituído pela Prefeitura Municipal de Resende

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais)ou 05 (cinco) salários mínimos.

PRÊMIO ENGENHEIRO EITEL CESAR FERNANDES

Instituído pela Câmara Municipal de Resende, concedido somente a artista resendense, aqui nascido ou radicado há mais de 10 anos no município.

Valor do Prêmio: R$ 7.060 (Sete mil e sessenta Reais) ou 05 (cinco) salários mínimos.

A obras deverão ser entregues pessoalmente de segunda a sexta-feira de 11h às 16h. Dúvidas, esclarecimentos ou orientação técnica para o preenchimento da Ficha de Inscrição serão prestados pela Coordenação do MAM-Resende, de segunda a sexta-feira, de 11h às 17h, pessoalmente, ou pelo telefone (24) 3360- 4470 ou pelo e-mail: mam.resende@gmail.com.