Resende celebra 34 anos do Estatuto da Criança e do AdolescenteFoto: Divulgação/ PMR

Publicado 16/08/2024 22:37

Resende - Um evento para marcar os 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) foi realizado na última quinta-feira, 15 de agosto. A celebração ocorreu no auditório da Associação Educacional Dom Bosco (AEDB).

O evento contou com a participação de figuras importantes da cidade, como Murilo Vinhaes, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Maria do Bom Sucesso, Conselheira Tutelar, Carlos Augusto Gabriel Menezes, presidente do CONFIAR, representantes da AEDB, e a promotora de justiça Flávia da Silva Marcondes.



Criado pela Lei Federal nº 8.069, em 13 de julho de 1990, o ECA estabelece normas para a proteção dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil, garantindo acesso a educação, saúde, lazer e outros direitos essenciais. O ECA também define a responsabilidade da família, do Estado e da sociedade na promoção desses direitos e na prevenção de práticas prejudiciais ao bem-estar dos jovens.



O evento em Resende não apenas celebrou as conquistas do ECA ao longo dos anos, mas também teve como objetivo apresentar os serviços disponíveis para o público infanto-juvenil da cidade. Os adolescentes participaram ativamente na escolha dos temas discutidos, bem como na decoração, preparação dos kits educativos, confecção das credenciais e certificados.