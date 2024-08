Publicado 14/08/2024 22:02 | Atualizado 14/08/2024 22:02

Resende - Nos dias 13 e 14 de agosto, a Defesa Civil participou da reunião do Copren/Res (Comitê de Planejamento e Resposta a Emergências Nucleares), realizada nas instalações da Indústria Nuclear Brasileira.

Durante o encontro, foi detalhado o cenário para o exercício simulado geral programado para os dias 23, 24 e 25 de setembro de 2024, na INB. Na qualidade de representante fixo do Município de Resende no comitê, a Defesa Civil coordena as ações entre diversos órgãos e secretarias para atender a situações emergenciais.

De acordo com a prefeitura, a participação do município no Copren/Res tem como objetivo garantir mais segurança à população.