Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas em Resende - Foto: Divulgação/PM

Dois suspeitos são presos por tráfico de drogas em ResendeFoto: Divulgação/PM

Publicado 13/08/2024 19:58

Resende - Dois homens foram presos na noite de segunda-feira (12), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Rua Almirante Custódio de Melo, no bairro Nova Liberdade. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram verificar uma denúncia de tráfico de drogas.

No endereço, eles ficaram monitorando o local e observaram um suspeito saindo de uma residência e entregando algo para um casal. Imediatamente, a polícia abordou os três. Com o casal, uma mulher de 49 anos e um homem de 36 anos, os policiais encontraram uma pedra de crack e depois decidiram fazer contato com a esposa do suspeito.

Com ela não foi encontrado nada ilícito, mas durante buscas no quintal da casa, próximo a casinha do cachorro, apreenderam 28 pedras aparentando ser crack. Após a apreensão neste endereço, a polícia seguiu para o imóvel do mesmo quintal para realizar buscas também. No local, encontraram uma pedra grande aparentando ser crack, um revólver calibre 32 com 13 munições e R$ 400,00 em espécie.

Ainda segundo a PM, durante o atendimento da ocorrência, chegou informação de que um outro homem seria o proprietário de todo material encontrado na casa, sendo o mesmo abordado pela equipe próximo do endereço da denúncia.

Todos os envolvidos foram levados para a delegacia de Resende. Durante uma consulta no sistema, foi localizado um mandado de prisão em desfavor do primeiro suspeito, referente a débito de pensão alimentícia. Ele foi preso e vai responder também por tráfico de drogas

O casal foi ouvido e liberado, mas vão responder por porte ilegal de drogas para consumo próprio. O outro suspeito, proprietário das drogas encontradas no segundo imóvel, também foi preso e vai responder por tráfico de drogas. Durante depoimento ele informou ainda à polícia, que a arma de fogo pertencia a seu filho, que não estava na casa no momento das diligencias e também não foi localizado.

O caso foi registrado na delegacia de Resende, que está investigando.