Publicado 08/08/2024 19:35

Resende - Um adolescente, de 15 anos, foi apreendido na tarde desta quinta-feira (8), em Resende (RJ). O caso aconteceu na Avenida São Gotardo, no bairro Fazenda da Barra 3.

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do serviço reservado recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estariam armados e realizando tráfico de drogas. Os agentes foram até o local e observaram a movimentação dos indivíduos. De acordo com a PM, um deles estava segurando uma mochila e com um volume na cintura aparentando ser uma arma de fogo.

No momento em que os policiais saíram da viatura para realizar a abordagem, os suspeitos começaram a fugir. Um deles efetuou disparos de arma de fogo em direção aos agentes, que, de imediato, revidaram a injusta agressão. Após cessarem os disparos, as equipes realizaram buscas pelas imediações e conseguiram localizar um adolescente.

Com ele foram apreendidos sete rádios transmissores, duas bases para carregar rádios transmissores, 32 pinos contendo pó branco R$ 50, 73 pinos contendo pó branco R$ 20, 60 pedras aparentando ser crack, 37 trouxinhas de erva seca de R$ 10, quatro trouxinhas de erva seca de R$ 50, 12 trouxinhas de erva seca de R$ 15, R$ 107 em espécie, um celular e um material para endolação.

O segundo suspeito ainda não foi localizado. Ainda segundo a PM, o adolescente sofreu algumas escoriações durante a tentativa de fuga e foi levado para o hospital de emergência. Ele recebeu atendimento médico e depois encaminhado para a delegacia de Resende, junto com todo o material apreendido. Após apreciação dos fatos, ele foi enquadrado no fato análogo aos artigos 33 e 35 da lei 11343/06 e permaneceu apreendido.