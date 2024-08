Senac RJ de Resende oferece novo curso "Quentinhas de Milhões" para quem quer empreender de casa. - Foto: Divulgação/ Senac RJ

Senac RJ de Resende oferece novo curso "Quentinhas de Milhões" para quem quer empreender de casa. Foto: Divulgação/ Senac RJ

Publicado 08/08/2024 18:44

Resende - As inscrições para novo curso, com início em 21 de agosto, estão abertas em Resende (RJ). Recém-lançado, portfólio de Gastronomia é voltado para quem pretende gerar renda na cozinha doméstica. No programa, além das receitas, há orientações sobre precificação, planejamento de vendas, divulgação e técnicas de atendimento.



O curso “Quentinhas de Milhões” ensina técnicas de preparo do dia a dia, para montar quentinhas na cozinha de casa com receitas saborosas, variadas e criativas de carnes e acompanhamentos.

O aluno irá conhecer os tipos de embalagens e aprender qual é a melhor para cada tipo de quentinha, considerando o tamanho do produto e a boa apresentação. Para obter mais informações ou realizar inscrições, os interessados devem entrar em contato pelo email resende@rj.senac.br, telefone (24) 2340-0050 e whatsapp (21) 99613-9519.



“Quentinhas de Milhões” faz parte do novo portifólio Virando o Jogo na Cozinha do Senac RJ, com programas que ensinam técnicas de preparo e habilidades essenciais para divulgar, comercializar os produtos e lucrar. Outras opções são “Salgados que rendem Clientes”, “Bolos e geleias para ganhar uma bolada”, “Congelados – um negócio para durar”, entre outros. Mais informações estão disponíveis no site https://www.rj.senac.br/cursos/gastronomia/.



A nova trilha oferece cursos completos ou módulos práticos. No curso completo, além de receitas e técnicas de preparo de diferentes produtos, o estudante tem acesso ao Plano “Venda Mais”, com metas, precificação, técnicas de atendimento, divulgação e entrega. Já nos módulos práticos, o aluno pode planejar seu aprendizado de maneira flexível de acordo com as técnicas que quer dominar.

Todos os cursos também abordam boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, valorização de produtos regionais e sazonais e técnicas de aproveitamento e congelamento de alimentos, para evitar desperdício e reduzir custos. Os alunos aprendem ainda a fotografar e divulgar seus produtos no WhatsApp.



Sobre o Senac RJ



Há 78 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.



Serviço:

Senac RJ Resende

(Rua Sarquis Jose Sarquis, 80, Jardim Jalisco)

Email: resende@rj.senac.br

Telefone: (24) 2340-0050

Whatsapp: (21) 99613-9519



Quentinhas de milhões - Curso Completo

Início: 21/08/2024

Aulas: quartas, das 18h às 22h