Publicado 06/08/2024 23:03

Resende - Um jovem foi preso e uma adolescente apreendida na segunda-feira (5), em Resende (RJ). O caso aconteceu no bairro Cabral, depois da polícia receber denúncia de que a dupla estava praticando tráfico de drogas na localidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma equipe da Patrulha Tático Móvel foi verificar uma denúncia de que um homem estaria aliciando meninas ao tráfico de drogas na Rua Dez. Ao chegarem no local, os agentes avistaram o suspeito com duas adolescentes.



Os policiais ficaram observando de longe, quando viram uma das adolescentes ir até um canteiro, pegar algo e entregar para um casal. Ao abordarem o casal, encontraram duas pedras de crack. Posteriormente, a adolescente, confessou que havia entregado a droga e apontou o local onde estaria mais 11 pedras de crack.



As duas adolescentes, o jovem e o casal foram levados para a delegacia de Resende. O jovem foi preso e vai responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já a adolescente, vai responder por fato análogo aos mesmos crimes. Ela foi entregue aos pais e vai aguardar em liberdade a convocação da Justiça.

A outra adolescente, prestou depoimento e foi liberada e o casal vai responder em liberdade por posse e uso de drogas.