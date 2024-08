Publicado 02/08/2024 12:45

Resende - As pré-candidaturas do deputado estadual Tande Vieira para prefeito de Resende e do vereador Davi do Esporte para vice-prefeito serão oficializadas neste sábado, dia 3 de agosto, durante um evento que será realizado em Resende (RJ).



Durante a convenção, intitulada "Resende no Caminho Certo", serão homologadas as candidaturas de Tande Vieira e Davi do Esporte, com a participação de oito partidos, incluindo o PP de Tande e o União Brasil de Davi, além de PL, Podemos, Avante, Agir, MDB e Novo.



De acordo com Tande, o desafio dos próximos anos é manter a qualidade dos serviços públicos, especialmente na educação e na saúde, e avançar em outras áreas de demanda. Ele foi indicado pelo atual prefeito de Resende, Diogo Balieiro, e é o pré-candidato para sucedê-lo. Além disso, foi eleito para a Alerj em 2022 com mais de 45 mil votos e atuou como secretário de Saúde de Resende durante a pandemia de Covid-19, além de possuir formação em administração pública e experiência em diversas áreas.

Tande afirma ainda que seu compromisso é garantir a qualidade da gestão de Diogo, trazendo seu conhecimento adquirido em diversas áreas da administração pública, com o apoio e orientação de Diogo Balieiro.



A convenção contará com a presença de filiados, apoiadores e autoridades, incluindo o líder dos progressistas na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho. Durante o evento, também será oficializada a lista de candidatos a vereador do município. O evento terá início às 9 horas, no Espaço Baobá, localizado na Estrada Resende X Riachuelo, RJ 161.