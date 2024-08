Publicado 01/08/2024 12:11

Resende - No XIX Congresso Acadêmico sobre Defesa Nacional, o artigo "A Inserção do sexo feminino na AMAN" foi premiado com o primeiro lugar geral. O congresso, realizado anualmente pela Escola Superior de Defesa em colaboração com instituições de formação de oficiais e tecnologia das Forças Armadas, tem como objetivo promover pesquisas relacionadas à Defesa Nacional.

A edição atual contou com mais de 300 participantes e incluiu palestras, minicursos e 52 artigos de 32 instituições civis e seis militares. O artigo vencedor foi elaborado pelas cadetes Amaral, Victória Corrêa e Jéssica Morais, do 4° ano do Curso de Intendência, e pela cadete Mello Barros, do 3° ano do Curso de Material Bélico, sob a orientação do Coronel Roesler, da Divisão de Ensino da AMAN. A presença feminina na carreira de oficiais da Linha de Ensino Militar Bélico começou em 2017, com a primeira turma se formando em 2021.



A cadete Luísa Amaral enfatizou o valor da formação acadêmica na AMAN, destacando como disciplinas como Geopolítica e Relações Internacionais são essenciais para interações acadêmicas e para a compreensão aprofundada dos temas abordados em palestras.



Outro projeto apresentado no congresso foi "Interoperabilidade nas Forças Armadas: como e quando?", desenvolvido pelos cadetes Oliveira, Melchior, Rafael e Montino, do 4° ano do Curso de Engenharia, sob a orientação do Tenente-Coronel Marcelo. O Cadete Oliveira destacou que o congresso proporciona um ambiente para troca de conhecimentos e experiências, essencial para a formação de oficiais e para o entendimento de questões relacionadas à segurança nacional e internacional.