Publicado 30/07/2024 20:34 | Atualizado 30/07/2024 20:34

Resende - Um jovem foi preso na tarde desta terça-feira (30), em Resende (RJ). A prisão aconteceu durante uma ronda de Policiamento Ostensivo Dinâmico, na altura do km 305 da Dutra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes tiveram a atenção voltada para uma motocicleta, pois estava com dois caracteres da placa cobertos por fita isolante, prejudicando a identificação do veículo.

Durante a abordagem, foi realizada uma inspeção veicular e os policiais verificaram que se tratava de um veículo original, sem restrições. No entanto, ao questionar o motociclista, de 23 anos, sobre a adulteração da placa, ele informou que encobriu os caracteres da placa para evitar a identificação da motocicleta e ele poder exceder os limites de velocidade sem ser flagrado pelo radar.

O jovem foi preso e vai responder por adulteração de sinal identificador de veículo. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia de Resende.

Adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente. A pena é de 4 (quatro) a 8 (oito) anos de reclusão e multa.

A ocorrência foi apresentada na 89ª DP de Resende p/ registro e as providências legais cabíveis.