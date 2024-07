Prefeitura assina acordo para que a Guarda Municipal passe a utilizar arma - Foto: Divulgação/ Prefeitura Municipal de Resende

Publicado 26/07/2024 22:24

Resende - Uma cerimônia para assinar um Acordo de Cooperação Técnica com a Polícia Federal foi realizada nesta sexta-feira (26), em Resende (RJ). O objetivo do evento foi possibilitar que a Guarda Civil Municipal utilizasse armas de fogo.



Durante a ação, foram entregues quatro novas viaturas para a Guarda Municipal, convocados mais 10 guardas municipais que participaram do concurso público de 2016, e oficializada a assinatura de um acordo de cooperação técnica entre a Prefeitura de Resende e a Polícia Federal, que prevê o armamento da Guarda Municipal.



O evento ocorreu no Pátio Administrativo da gestão municipal e destacou a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Federal. Este acordo permitirá que os agentes da Guarda Municipal sejam armados, proporcionando um importante reforço para a segurança na cidade.



As quatro viaturas, modelo Toyota Yaris XS, foram adquiridas através do programa Pronasci II do Governo Federal, que integra políticas de segurança com ações sociais, com foco na prevenção da violência. Ao todo, 163 cidades foram beneficiadas com estas viaturas.



Além da entrega das viaturas, a cerimônia também marcou a convocação de 10 novos guardas municipais, completando o chamamento dos 100 aprovados no concurso de 2016. Segundo o prefeito Diogo Balieiro Diniz, a segurança pública é uma prioridade da gestão atual, que trabalha em colaboração com as polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro para proteger a população local.



Além dos veículos, a administração municipal está adquirindo novos coletes balísticos para os agentes da Guarda Municipal. A gestão também investiu em uniformes completos, materiais para o grupamento de trânsito e equipamentos para o time de Jiu-Jitsu da Guarda Municipal. Foram ainda estabelecidas duas novas bases da Guarda Municipal, uma em Engenheiro Passos e outra na Área de Exposições.