Publicado 25/07/2024 19:38

Resende - Uma apreensão de drogas foi realizada por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) na noite de terça-feira (23), no bairro Jardim Aliança II, em Resende (RJ).



De acordo com a Polícia Militar, os agentes estavam em patrulha na Rua Quatro quando receberam uma denúncia de que homens estariam escondendo drogas no endereço. No local, a polícia apreendeu uma sacola plástica contendo 24 pinos de cocaína, 21 pedras de crack e 14 porções de maconha.



Os entorpecentes foram encaminhados para a delegacia de Resende e, depois de uma perícia, confirmou-se a presença de 24 gramas de cocaína, 21 gramas de crack e 14 gramas de maconha.

Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso..