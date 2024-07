Rádio 'Verde Oliva' celebra dois anos no ar - Foto: AMAN

Publicado 24/07/2024 20:30

Resende - A Rádio Verde-Oliva completou dois anos de operação nesta terça-feira (23). O veículo é conhecido por oferecer música de qualidade e promover valores cívicos e culturais brasileiros.



Pela frequência 92.3 FM ou através do streaming disponível no Portal do Exército Brasileiro, na AMAN e em aplicativos, a rádio alcança diversos moradores todos os dias. A emissora, que é parte do Sistema Verde-Oliva de Rádio, tem seu estúdio localizado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e divulga atividades do Exército Brasileiro.



O Sistema Verde-Oliva de Rádio iniciou suas operações em 2002, com uma estação em Brasília (98.7 FM). A expansão começou em 2019, com a abertura de uma afiliada em Manaus (AM), na 98.3 FM, seguida por Três Corações (MG), na 88.1 FM, em 2020.

Em 23 de julho de 2022, a estação Verde-Oliva Resende 92.3 FM começou a transmitir nas Agulhas Negras, e em 6 de março de 2024, foi inaugurada a Rádio Verde-Oliva Santa Maria (RS), na frequência 90.5 FM.