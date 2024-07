Publicado 22/07/2024 20:06

Resende - Acusado de fotografar e armazenar pornografia infantil em Resende (RJ), tem prisão convertida em preventiva pela Justiça nesta segunda-feira (22).

Na decisão, o juiz considerou que a liberdade do homem poderia causar insegurança às vítimas na prestação de depoimento. Além disso, informou que havia indícios suficientes da autoria do crime.



O homem foi preso na última sexta-feira, dentro de casa, em Resende (RJ) durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Segundo a Polícia Civil, ele estava sendo investigado depois da polícia ter recebido uma denúncia de um possível estupro de vulnerável.



Na casa, a polícia apreendeu um aparelho celular, três pendrives, uma CPU e cinco DVDs. Durante a investigação, foram encontradas dezenas de fotos da criança em poses sexuais e de roupas íntimas no celular do acusado.



Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia de Resende para responder por fotografar e armazenar pornografia infantil. No sábado (22), o acusado foi encaminhado para a Cadeia Pública de Volta Redonda e hoje a prisão foi convertida em preventiva.