Veículo furtado é recuperado pela PRFFoto: Divulgação/ PRF

Publicado 19/07/2024 21:01

Resende - A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo abandonado na tarde desta sexta-feira (19). A apreensão aconteceu no km 305 da Dutra, bairro Parque Embaixador, em Resende.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta das 14h30, uma equipe recebeu informação de uma funcionária de um restaurante que um veículo com placa de Passa Vinte, Minas Gerais, estava abandonado no pátio do posto de combustíveis.

A equipe se deslocou ao local e visualizou que o carro estava parcialmente depenado, sem os bancos, sem bateria e sem outras peças e acessórios. Quando os agentes consultaram o sistema, constataram que havia um registro de roubo ocorrido em 12/06/2024 em Barra Mansa.

Diante do exposto, o veículo foi encaminhado à 89ª DP - RESENDE onde foi lavrado o registro de recuperação do veículo roubado.